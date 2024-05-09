Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde güvenlik önlemleri alındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) eğitim gören öğrencilere, daha güvenli ve huzur dolu bir yaşam ortamı oluşturmak amacıyla Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapılan güvenlik toplantısı sonrası alınan kararlar hayata geçiriliyor.

Vali Yiğitbaşı'nın talimatıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi çevresi ile Bacım Sultan Kız Yurdu ile Destina Hatun Öğrenci Yurdunun bulunduğu bölgede güvenlik açısından aydınlatma yapılması kararlaştırılmıştı. Karar sonrası gerekli olan aydınlatmalar yapıldı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (OEDAŞ) yaklaşık 1 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirdiği çalışmalar ile tamamlanan aydınlatmalar 8 Mayıs itibariyle devreye girdi.

Çalışmalar çerçevesinde Erenler bölgesi ve üniversite çevresinde özelliğini yitirmiş 75 adet 150 W armatür yenisiyle değiştirilirken Tınaztepe ve Çiğiltepe Yurtlarının çevresinin aydınlatması da yenilendi. - AFYONKARAHİSAR