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Afyon haberleri | Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Örsdemir'in acı günü

Afyon haberleri | Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Örsdemir'in acı günü

Afyon haber: Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir'in vefat eden ağabeyi Etem Örsdemir çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Afyonkarahisar PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir'in vefat eden ağabeyi Etem Örsdemir çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Şuhut Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine, Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Afyonkarahisar PTT Müdürlüğü personelleri, protokolü üyeleri ve çok sayıda iş insanları ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Şuhut İl Müftüsü Fatih Aytekin tarafından kılınan cenaze namazının ardından merhum Etem Örsdemir'in cenazesi Şuhut Asri Mezarlığındaki aile kabristanına götürüldü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından merhum Örsdemir sevenleri tarafından toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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