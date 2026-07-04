Haberler

Erol personele aşure dağıttı

Erol personele aşure dağıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla emniyet personeline yönelik aşure dağıtım programı düzenledi. Programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve yardımcıları katıldı, dualar eşliğinde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Muharrem ayı vesilesiyle emniyet personeline yönelik anlamlı bir aşure dağıtım programı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programa, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık başta olmak üzere, şube müdürleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Programda dualar okunarak eller semaya açıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Aşurenin milli ve manevi değerlerdeki yerine vurgu yapılan etkinlikte, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin sembolü olan bu geleneğin önemine değinildi. Farklı tatların ve unsurların aynı kazanda eriyerek muazzam bir ahenk oluşturmasının, toplumun kardeşlik bağlarını simgelediği belirtildi.

Okunan duaların ardından Erol ve Yanık, kazanın başına geçerek personele kendi elleriyle aşure ikramında bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
İstanbul'a beklenen yağış başladı! Sokaklar ve caddeler dakikalar içinde göle döndü

Ve beklenen oldu! İstanbul dakikalar içinde bu hale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak