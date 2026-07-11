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Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmaları sonuçlandı

Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu yarışmaları sonuçlandı
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarında Sinan Sayar ve Abdullah Sarıtaş birinci olarak bölge finalinde ilini temsil etmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma ve Etkili Hutbe Sunumu" yarışmalarında dereceye giren din görevlileri belli oldu.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen "Ezanı Güzel Okuma" yarışmasının ardından, Şuhut Ulu Camii Müezzin-Kayyımı Sinan Sayar, Afyonkarahisar'ı bölge finalinde temsil etmeye hak kazandı.

Yine "Etkili Hutbe Sunumu" yarışmasında ise Çobanlar Akkoyunlu Köyü Camii 4/B İmam Hatibi Abdullah Sarıtaş birinci olarak bölge finaline katılmaya hak kazandı.

Yarışmaların ardından dereceye giren din görevlilerine Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, yarışmalarda başarı gösteren personele teşekkür ederek, bölge finallerinde Afyonkarahisar'ı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti ve yarışmacılara başarı dileklerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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