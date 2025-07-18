Afrodisias Antik Kenti'nde Kadına Yönelik Bilgilendirme Faaliyeti

Afrodisias Antik Kenti'nde Kadına Yönelik Bilgilendirme Faaliyeti
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Afrodisias Antik Kenti ziyaretinde jandarma personeli, yerli ve yabancı turistlere KADES ve 'Kadına El Kalkamaz' projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Afrodisias Antik Kenti'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti'ni ziyarete gelen yerli/yabancı turistlere KADES ve "Kadına El Kalkamaz" konuları kapsamında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. Vatandaşların farkındalığını arttırmak ve bilinç kazandırmak amacıyla "Mutlu Kadın Mutlu Aile Mutlu Toplum Mutlu Gelecek" pankartı açılmış ve araç kokuları hediye edildi. KADES ve Kadına El Kalkamaz pankartı açılarak KADES Uygulaması telefonlara yükletilerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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