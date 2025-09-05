Afganistan'da Deprem: 31 Yaralı

Afganistan'ın Celalabad şehrinin kuzeyinde dün gece meydana gelen depremde 31 kişi yaralandı.

Afganistan, 1 Ağustos'ta meydana gelen ve ülkenin en ölümcül depremlerinden biri olarak kayda geçen 6.0 büyüklüğündeki depremden günler sonra bir kez daha sallandı. Celalabad şehrinin kuzeyinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Laghman Valiliği Sözcüsü Abdul Malik Afgan, Laghman ilinde 9 kişinin yaralandığını, 18 evin tamamen veya kısmen yıkıldığını söyleyerek "Yaralılar sağlık merkezlerine kaldırıldı ve sağlık durumları stabil" dedi.

Nangarhar valilik basın ofisinden yapılan açıklamada, yaralılardan 22'sinin Laghman ilinin komşu ili Nangarhar'da ve Dara Noor ilçesine bağlı Mujgandol, Sutan ve Amla köylerinde olduğu ifade edildi.

Afganistan'da Kunar vilayetinde 1 Ağustos'ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı. - KABİL