AFAD, Ülke Genelinde Yeni Lojistik Depolar Oluşturdu

Afad tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, " Afetlere karşı hazırlık çalışmalarımız sürüyor" dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Elazığ'daki AFAD Lojistik Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında depo envanteri ve yürütülen çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'ten bilgi alan Pehlivan, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti. AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu ifade eden Pehlivan, yapıların afet ve acil durumlara hızlı müdahale amacıyla temel barınma ve yaşam malzemelerini içerecek şekilde planlandığını ifade etti. Pehlivan, AFAD'ın "yarın için, bugün" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, lojistik depoların afet yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Elazığ'daki incelemeleri sırasında, afet müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AFAD'ın, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - ELAZIĞ