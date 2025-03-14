Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum

Şam-YPG anlaşmasıyla ilgili Bakan Fidan'dan çarpıcı uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

Gözaltına alınıp kanalına kayyum atanmıştı! Şirketten açıklama geldi

AFAD, Ülke Genelinde Yeni Lojistik Depolar Oluşturdu

AFAD, Ülke Genelinde Yeni Lojistik Depolar Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD, afetlere karşı hazırlık çerçevesinde ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo kurdu. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Elazığ'daki depo ziyaretinde afet yönetiminin önemini vurguladı.

Afad tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu belirten AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, " Afetlere karşı hazırlık çalışmalarımız sürüyor" dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Elazığ'daki AFAD Lojistik Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında depo envanteri ve yürütülen çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Cafer Giyik'ten bilgi alan Pehlivan, afetlere hazırlık sürecinin önemine dikkat çekti. AFAD tarafından ülke genelinde 27 lojistik depo ve 54 cep depo oluşturulduğunu ifade eden Pehlivan, yapıların afet ve acil durumlara hızlı müdahale amacıyla temel barınma ve yaşam malzemelerini içerecek şekilde planlandığını ifade etti. Pehlivan, AFAD'ın "yarın için, bugün" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, lojistik depoların afet yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Elazığ'daki incelemeleri sırasında, afet müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi için yapılan çalışmaları değerlendirdi.

AFAD'ın, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
img

Uygur Türklerini sınır dışı eden ülkeye yaptırım
img

Farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı

Yoldan geçen kadınlara bakıp yaptıkları mide bulandırdı
Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.