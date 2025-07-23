AFAD'dan Kuşadası Arama Kurtarma Ekibine Enkaz Eğitimi

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) afetlere hazırlık kapsamında eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ederken, Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi Derneği üyelerine enkaz arama kurtarama eğitimi verdi.

Aydın'da kurumlar arası işbirliği ile yürütülen hazırlık çalışmaları, ilin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi adına kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda AFAD Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman personeller de afetlere hazırlık eğitimlerine devam ediyor. İl genelindeki birçok kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları'na yönelik verilen eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, temel arama kurtarma teknikleri, enkaz altında kalanlara ulaşım, güvenlik önlemleri ve tahliye yöntemleri gibi konular da yer alıyor. Son olarak Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi Derneği üyeleri ile bir araya gelen AFAD ekipleri, katılımcılara uygulamalı olarak enkaz arama kurtarma temel eğitimi verdi. Afet anında etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN