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AFAD Aydın İl Müdürü, Yeni Kaymakamı Ziyaret Etti

AFAD Aydın İl Müdürü, Yeni Kaymakamı Ziyaret Etti
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AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'yu ziyaret ederek acil durum çantası hediye etti ve ilçedeki afet hazırlıkları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Aydın İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Yalçın Mumcu ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Murat Kent, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'yu makamında ziyaret etti. AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu, Kaymakam Sultan Doğru'ya ilçedeki görevinde başarılar dileyerek acil durum çantası hediye etti.

AFAD Aydın İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Arama Kurtarma Şube Müdürü Murat Kent, geçtiğimiz hafta ilçedeki görevine başlayan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'yu makamında ziyaret etti. AFAD Aydın İl Müdürü Mumcu Kaymakam Doğru'ya ilçedeki görevinde başarılar dilerken, ziyarette afet ve acil durumlara yönelik yapılan hazırlıklar ve koordinasyon çalışmaları ele alındı. Mumcu ziyaret sonunda Kaymakam Sultan Doğru'ya acil durum çantası hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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