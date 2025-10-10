AFAD, Askeri Personele Arama Kurtarma Eğitimi Verdi

Afad ekipleri, askeri personelin afetlere hızlı ve etkili şekilde müdahale edebilmesi için saha uygulamalı arama kurtarma eğitimi gerçekleştirdi.

Aydın AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 11'inci Komando Tugayı Söke Komutan Yardımcılığı personeline "Enkazda Arama Kurtarma" eğitimi verildi. Gerçekleştirilen eğitimde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan teknik ekipmanların tanıtımı ve uygulamalı kullanımı üzerinde duruldu. AFAD ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşlara en kısa sürede ulaşmak için izlenmesi gereken adımları, güvenlik tedbirlerini ve kurtarma yöntemlerini uygulamalı olarak anlattı. Tatbikat kapsamında askeri personel, kesme ve delme ekipmanlarını kullanarak enkazdan kurtarma çalışmaları yaptı. Eğitim, muhtemel afet durumlarında kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi ve personelin müdahale kapasitesini artırmayı amaçlarken, AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN