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ADÜ Tıp Fakültesinde yeni öğrencilere oryantasyon programı düzenlendi

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ADÜ Tıp Fakültesinde yeni öğrencilere oryantasyon programı düzenlendi
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ADÜ Tıp Fakültesine yeni başlayan Dönem 1 öğrencileri için Atatürk Kongre Merkezi'nde oryantasyon programı düzenlendi. Öğrencilere fakültenin akademik yapısı, eğitim programı ve üniversite yaşamı hakkında bilgi verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesine yeni başlayan Dönem 1 öğrencilerine yönelik oryantasyon programı, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ADÜ Tıp Fakültesi'nde yeni başlayan öğrencilerin fakülte yaşamına ve tıp eğitiminin gerekliliklerine uyum sağlamalarını desteklemek, eğitim-öğretim süreçleri hakkında bilgi edinmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen programda; fakültenin akademik ve idari yapısı, eğitim programı, öğrenci işleri, eğitim süreçleri ve üniversite yaşamına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Programın açılış konuşmaları, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan ve ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal tarafından gerçekleştirildi. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Sargın tarafından 'Tıp Fakültesi Akademik Yapısı ve Eğitim Süreci', Dönem 1 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bozkurt Girit tarafından ise 'Tıp Eğitimine Başlarken' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Eğitim Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri birimlerinin tanıtımının da yapıldığı programda öğrenciler, fakültenin eğitim-öğretim süreçleri ve kendilerine sunulan imkanlar hakkında bilgilendirildi.

Program kapsamında ayrıca Prof. Dr. Berent Dişçigil tarafından 'Tıp Fakültesi İlk Dersi: Hekim Olmak', Prof. Dr. Alpaslan Gökçimen tarafından 'Aydın Tarihçesi ve Tanıtımı' ve Prof. Dr. Mesut Yazıcı tarafından 'Dünden Bugüne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Oryantasyon Programı ile fakülteye yeni başlayan öğrencilerin tıp eğitiminin amaçları, eğitim-öğretim süreçleri ve fakülte yaşamına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması; eğitim süreçlerine aktif ve bilinçli bir şekilde katılımlarının desteklenmesi amaçlanırken, program öğrencilerin tıp fakültesindeki eğitim hayatlarına bilinçli, donanımlı ve güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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