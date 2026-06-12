ADÜ Tıp Fakültesi 23. dönem mezuniyet ve yemin töreni gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı 23. Dönem Mezuniyet ve Yemin Töreni, Binali Yıldırım Stadyumu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, yöresel halk oyunları gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Programda, Tıp Fakültesi 23. Dönem Birincisi Dr. Perisu Kömür yaptığı konuşmada, eğitim hayatları boyunca kendilerine destek olan ailelerine ve öğretim üyelerine mezun öğrenciler adına teşekkürlerini sundu. Dönem Temsilcisi Dr. Faruk Çalışkan, Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Akdeniz ve Dekan Prof. Dr. Yasemin Özkan da gerçekleştirdikleri konuşmalarda mezun öğrencileri tebrik ederek meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Törende konuşan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, mezuniyetin yalnızca akademik bir başarının değil; emek, özveri ve insan hayatına hizmet etme idealinin de bir göstergesi olduğunu belirtti. Üniversitenin öğrencilerini güçlü bir akademik altyapı, bilimsel düşünce ve meslek etiği anlayışıyla yetiştirdiğini vurgulayan Rektörümüz, genç hekimlerin meslek hayatları boyunca bilimin rehberliğinde hareket etmelerinin, etik değerlere bağlı kalmalarının ve insan onurunu her şeyin üzerinde tutmalarının önemine dikkat çekti. Mezun öğrencilerin üniversitenin temsilcileri olarak görev yapacaklarını ifade eden Kent, tüm mezunları tebrik ederek sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir meslek hayatı temennisinde bulundu.

23. Dönem Birincisi Dr. Perisu Kömür'ün mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından Rektör Kent tarafından başarı belgesini takdim edildi.

Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerinin verilmesinin ardından mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi ve hekimlik andının okunmasıyla devam eden tören, mezunların kep atma seremonisiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı