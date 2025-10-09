ADÜ Rektörü, Teknofest 2025 Finalist Takımlarıyla Bir Araya Geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent Teknofest 2025'te finalist olma başarısı gösteren takım üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Teknofest kapsamında, 58 ana kategori ve 138 alt kategoride yarışmalar düzenlendi. Katılımcılara toplam 55 milyon TL ödül ile 85 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dinçer Bilgin ve doktora öğrencisi Ayşegül Türkkol'un paydaşı olduğu proje, 'Onkolojide 3T' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Ayrıca ADÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla çalışmalarını sürdüren ZADA Takımı ve ADÜ'nün desteklediği 2025 Deniz Yıldızı Takımı da finalistler arasında yer aldı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ADÜ'yü başarıyla temsil eden tüm takımları tebrik ederek, öğrencilerin teknoloji alanında elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu ifade etti. Görüşme, teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN