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ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Pof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

AYDIN (İHA) - Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Pof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

ADÜ'nün bölgenin kalbi olduğunu ve şehre büyük bir katma değer sağladığını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, ADÜ'nün başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. ADÜ'nün bilimsel anlamda gün geçtikçe güç kazandığını vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, üniversite-şehir iş birliğine önem verdiğini söyledi. Ziyaret, Rektör Aldemir'in nazik ziyaretinden dolayı Milletvekili Posacı'ya teşekkür etmesiyle sona erdi. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, Milletvekili Posacı'yı ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili, Rıza Posacı, AK Parti, Aydın, Yerel, Haberler

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