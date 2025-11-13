ADÜ Hastanesi'nde Temel Yaşam Desteği Eğitimi Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının acil durumlarda daha etkin müdahale edebilmesi amacıyla Temel Yaşam Desteği Eğitimi düzenlendi.

Sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen ve Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih Savaş tarafından verilen eğitimde, kalp durması, solunum yetmezliği ve ani bilinç kaybı gibi acil durumlarda uygulanması gereken temel yaşam desteği adımları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, eğitim boyunca mankenler üzerinde uygulamalı pratik yaparak bilgilerini pekiştirdi. Eğitime yoğun ilgi gösteren sağlık çalışanları, hayat kurtarma zincirinin ilk halkasını oluşturan bu eğitimin büyük önem taşıdığını belirtti. ADÜ Hastanesi yetkilileri de, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti. - AYDIN