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ADÜ'de kimyasal kullanımının zararları ve kullanımı anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'de kimyasal kullanımının zararları ve kullanımı anlatıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Pestisit Uygulamalarında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı' konulu eğitim düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Pestisit Uygulamalarında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı' konulu eğitim düzenlendi.

Tarımda kimyasal kullanımının zararları ve bunu en aza indirme çalışmalarına dikkat çekebilmek amacıyla gerçekleştirilen eğitime, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğretim elemanları, İş Güvenliği Uzmanları ve Bitki Koruma Programı öğrencileri katıldı. Güvenli Tarım dersi çerçevesinde Öğr. Gör. Muammer Erden'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden İSG Uzmanı Betül Çavdar Kılınç sunum yaptı.

İSG Uzmanı Betül Çavdar Kılınç tarafından gerçekleştirilen 'Pestisit Uygulamalarında Kişisel Koruyucu Donanım Seçimi ve Kullanımı' konulu eğitimde, kişisel koruyucu donanımların neler olduğu ve bunların sahada doğru kullanımına azami dikkat edilmesi yönünde bilgi verildi. - AYDIN

ADÜ'de kimyasal kullanımının zararları ve kullanımı anlatıldı

ADÜ'de kimyasal kullanımının zararları ve kullanımı anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Pestisit, Kimyasal, Aydın, Yerel, Haberler

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