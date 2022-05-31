ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti - Haberler

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ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen ' Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Konuşmacı Psikolog Gülşah Durantaş söyleşide, Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konusunda bilgi vermesinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. ADÜ'de bu yıl kurulan Güçlü Adımlar Topluluğu'nun Başkan ve Başkan Yardımcısı Emine Güçlü ve Merd Ara, topluluk olarak bireyin varlığını ve buna bağlı olarak da sorunlarını önemsediklerini bu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik; teşekkür konuşması, çiçek takdimi ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Çocukluk Aydın Yerel Haberler

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