ADÜ Davutlar MYO'da 'Bağımlılıklarla Mücadele Semineri' gerçekleşti

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu seminer Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Begüm Özcan'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Dr. Begüm Özcan seminerde; tütün tüketiminin fizyolojik ve psikolojik sonuçları, bağımlılık tanı ölçütleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sigarayı bırakma polikliniklerinin işlevleri hakkında bilgi verdi.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından teşekkür belgesi takdimi ile son buldu. - AYDIN