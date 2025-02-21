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Adnan Menderes Üniversitesi'nde MSÜ Sınavı İçin Ulaşım Düzenlemesi

Adnan Menderes Üniversitesi'nde MSÜ Sınavı İçin Ulaşım Düzenlemesi
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23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi sınavı dolayısıyla Adnan Menderes Üniversitesi kampüsünde ulaşımda önemli değişiklikler yapıldı. Ziyaretçiler için Varyant yolu üzerinden çıkış ve Pınarbaşı mevkii üzerinden iniş sağlanacak.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde, hafta sonu gerçekleşecek MSÜ sınavı dolayısıyla kampüs girişlerinde ulaşım düzenlemesi yapıldı.

23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı dolayısıyla kampüse giden yollarda önemli düzenlemeler yaptı. Sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanması ve yol yapım çalışmasının ulaşımda olumsuz etkiler oluşturmaması adına alınan bu önlemler kapsamında, üniversiteye çıkış Varyant yolu üzerinden yapılacak olup inişler ise Pınarbaşı mevkii tarafından sağlanacak. Bu düzenleme saat 07.00 ile 13.00 arasında geçerli olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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