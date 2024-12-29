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Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleştirildi

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen toplantıda adli süreçlerdeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Başsavcı Üzeyir Karakülah, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak için kurumlar arası koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen 'Adli Kolluk Değerlendirme Toplantısı'nda adli süreçlerde yaşanan sorunlar ele alındı.

Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, "Adli kolluk birimleri, yürütülen soruşturmalarda etkin rol üstleniyor. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında alınan doğru kararlar, ancak sizlerin titizlikle yürüttüğünüz çalışmalar ile verilebilir. Bu anlamda, sizin başarınız bizim başarımızdır" dedi.

"Yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyoruz"

Kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılmasının suçla mücadelede daha etkin olma yolunda büyük önem taşıdığını ifade eden Başsavcı Karakülah, "Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyla yargı hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktayız. Her birinizin emeği, bu ülkenin güvenliği ve adaleti için vazgeçilmezdir. Göstereceğiniz özveri ve gayretle, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi tesis edilecektir. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Adli süreçlerde yaşanan sorunlar ele alındı

Konuşmanın ardındani Cumhuriyet Başsavcılığı birimlerinde görevli Cumhuriyet Savcıları tarafından sunumlar yapıldı. Soru cevap şeklinde devam eden toplantıda, adli süreçlerde yaşanan sorunlar da ele alındı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel, İsa Tuncay, Savaş Kılıç, Murat Özgen, Orman Bölge Müdürü İsmal Çetin, Eskişehir Gümrük Müdürü Muhammet Uçar ve çok sayıda Cumhuriyet Savcısı ile adli kolluk temsilcisi katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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