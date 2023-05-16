Adıyamanlı depremzede aileden Başkan Çelik'e vefa ziyareti

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da, Şehzadeler Belediyesinin kurduğu mobil aşevinden istifade eden ve o sırada Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile tanışan Bulut Ailesi, Manisa'ya gelince Başkan Çelik'i ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da, Şehzadeler Belediyesinin kurduğu mobil aşevinden istifade eden ve o sırada Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile tanışan Bulut Ailesi, Manisa'ya gelince Başkan Çelik'i ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şehzadeler Belediyesi, asrın felaketinin 3. günü Adıyaman Eğriçay Millet Bahçesi'ndeki çadır kentte mobil aşevi kurdu ve depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de sık sık çadır kenti ziyaret ederek, oradaki çalışmaları yerinde denetledi ve depremzedeler ile bir araya gelerek onlara moral oldu. Çadır kentte Şehzadeler Belediyesinin kurduğu mobil aşevinden istifade eden ve ziyaretleri sırasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile tanışan Bulut ailesi, Manisa'ya gelince Başkan Çelik'i makamında ziyaret etti. Başkan Çelik ile belediyede oğulları Mahmut Ali, damatları Mahmut Tokgöz ile birlikte bir araya gelen Bahattin-Emine Bulut çifti, Adıyaman'da verilen hizmet için Şehzadeler Belediyesine teşekkür etti ve ömür buyunca verilen hizmeti unutmayacaklarını dile getirdi.

"Her gün dualarımızdasınız, hiç unutmadık, unutmayacağız"

Ziyarette konuşan baba Bahattin Bulut, "O soğuk günlerde verdiğiniz sıcak çorbaların, yemeklerin sevabını Allah bilir. Çok memnun olduk. Manisa'ya gelince sizleri ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Gözümüzü açtık Şehzadeler Belediyesini gördük. Sabah sıcak çorbamızı, akşam sıcak yemeğimizi verdiniz. Size ve orada çalışan bütün personelinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Yaşadığımız sürece size minnet borçluyuz. Her gün dualarımızdasınız. Hiç unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bahattin ağabey ve eşi değerli ablamızla Adıyaman Eğriçay Millet Bahçesi'ndeki çadır kentte tanıştık. Oradaki aşevi çadırımız vesilesiyle. Çadırın önünde o soğuk günlerde açık alandaki soba başında birlikte çok çay içmişliğimiz var. Manisa'da çocukları var. O vesileyle Manisa'ya gelince bizleri de ziyarete geldiler. Allah razı olsun. Bu vesileyle ben tekrar asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Her geçen gün yaraların sarıldığını, şartların iyiye gittiğini gördükçe mutlu oluyoruz" dedi.

Depremin 3. gününden itibaren Adıyaman Eğriçay Millet Bahçesi'ndeki çadır kentte yaklaşık 5 bin kişiye verdikleri sabah sıcak çorba veya kahvaltı, akşam sıcak yemek hizmetinin devam etiğini anımsatan Başkan Çelik, "Biz hala oradayız. Ekiplerimiz, arkadaşlarımız orada. Ramazan boyunca Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinde 2-3 bin kişilik iftar çadırımız vardı. Görevini tamamladı. Yine yaklaşık 1 ay boyunca Kahramanmaraş'ta iş makinelerimizle arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılmıştık. Oradaki faaliyetlerimiz tamamlanınca arkadaşlarımız döndü. Adıyaman'da hizmetimizi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Türk insanının vefalı olduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Bizim insanımız vefalıdır. Hiçbir mecburiyetleri olmamasına rağmen Manisa'ya gelince bizi de ziyarete gelmek istediler. Çok mutlu olduk. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Bizim bu kardeşlik inancımız, dayanışma ruhumuz olduğu müddetçe üstesinden gelemeyecek hiçbir sıkıntımız yoktur" şeklinde konuştu. - MANİSA