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Adıyaman ve Bayburt Üniversiteleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Adıyaman ve Bayburt Üniversiteleri Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Adıyaman Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi, ortak çalışmaları teşvik etmek ve eğitim faaliyetlerinde iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzaladı.

Adıyaman Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, iki üniversite arasındaki ortak çalışmaları teşvik etmek ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Protokol imza törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen katıldı. İmzalanan protokol ile iki üniversite arasında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, ortak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi, deneyim paylaşımı ve eğitim-öğretim süreçlerinde koordinasyon sağlanması hedefleniyor.

Protokol ile ayrıca bilimsel araştırma süreçlerinde iş birliğini teşvik ederek mevcut paydaşlıkların geliştirilmesi amaçlanıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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