Adıyaman Valisi Osman Varol, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'i Ziyaret Etti
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile bir araya gelerek mevcut projeleri ve gelecek çalışmaları değerlendirdi.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'i makamında kabul etti.
Görüşmede, valilik ile üniversite iş birliği çerçevesinde yürütülen mevcut projeler ele alınırken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel