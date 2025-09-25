Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik'te Yapımı Tamamlanan Köy Evlerini İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Sincik'te yapımı tamamlanan köy evlerinde incelemelerde bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları kapsamında, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan köy evleri, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere gün sayıyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde inşa edilen yeni köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Deprem sonrası başlatılan dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında Adıyaman'ın dört bir yanında olduğu gibi Sincik ilçesinde de yaralar hızla sarılıyor. Bu kapsamda köylerde yapımı tamamlanan konutlar, sadece barınma ihtiyacını değil, aynı zamanda sosyal hayatın yeniden canlandırılmasını hedefliyor.

Vali Varol, incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, "Sadece evler değil, aydınlık bir geleceğin kapılarını da araladık. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışması ve inancımızın sarsılmaz iradesiyle yürütülen bu büyük dönüşüm, kararlılıkla sürdürülüyor. Bugün burada attığımız adımlar, birlikte iyileşmenin ve yeniden ayağa kalkmanın simgesidir" dedi.

Yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilen köy evlerinin, hem sağlamlık hem de güvenlik açısından modern standartlara uygun olarak yapıldığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde hak sahiplerinin yeni konutlarına yerleşmesi bekleniyor.

Vali Varol, "Mimari yapıları ve tasarımlarıyla yöre yaşamına uygun olarak inşa edilen bu evlerin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evlerinde sağlık, huzur ve mutlulukla oturmalarını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN