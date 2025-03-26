Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı Kaymakamlığı Binası İnşaatını İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, yapımı devam eden Gölbaşı Kaymakamlığı binası inşaatını inceledi.

Vali Varol, Gölbaşı ilçesinde kamu kurumlarını tek çatı altında toplayarak vatandaşlara günümüz şartlarına uygun modern ve nezih bir ortamda kamu hizmeti sunacak olan Gölbaşı Kaymakamlığı yeni hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Varol, son teknolojik alt yapıya sahip her şey düşünülerek modern bir mimariyle inşa edilip bu yıl içerisinde hizmete sunulması planlanan yeni hükümet konağının ilçeye hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN