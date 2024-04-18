Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesine bağlı köylerde köylülerin sorunlarını dinledi.

Çelikhan ilçesine bağlı Yeşiltepe Köyüne giden Vali Osman Varol, burada incelemelerde bulundu. Köyün alt yapısı ve üst yapısında incelemeler yapan Vali Varol, daha sonra köy halkıyla bir araya geldi.

Köylülerle oturup uzun uzun sohbetler kuran Vali Varol, köy halkının sorun ve sıkıntılarını dinleyerek kendisine iletilen talepleri de tek tek not aldırdı.

Vali Varol, "Misafirperverlikleri dolayısıyla köy halkımıza teşekkür ediyor inşaat çalışmalarına başlanan köy evlerimizin vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN