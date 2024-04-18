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Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesindeki kırsal afet konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesine bağlı Yağızatlı ve İncirli Köyleri için yapılan kırsal afet konutları inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesindeki kırsal afet konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesine bağlı Yağızatlı ve İncirli Köyleri için ortak bir alanda temel kazısı çalışmalarına başlanan kırsal afet konutları inşaat alanını gezerek devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Varol, konutların tamamlandığında konumu ve temiz havasıyla gerek iç ve dış tasarımları gerekse de mimari yapıları ve çevre düzenlemeleriyle kırsal bölgelerdeki yaşam kalitesini artıracak olan köy evlerinin vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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