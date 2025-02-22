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Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi
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Vali Osman Varol, Çelikhan Devlet Hastanesi'nde devam eden inşaat ve donanım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Hastanenin modern sağlık hizmetleri sunma amacını vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden Çelikhan Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Vali Osman Varol'a, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik ve sağlık müdür yardımcılarıyla şube müdürleri eşlik etti.

Vali Osman Varol, yapımı tamamlanarak önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Çelikhan Devlet Hastanesinde devam eden donanım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Varol, "Fiziki altyapı iyileştirilmesinin yanı sıra modern tıbbın gereklerine uygun olarak Çelikhanlı vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmanın çaba ve gayreti içerisindeyiz.

Sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla vatandaşlarımıza sunulacak sağlık hizmetlerini çok daha nitelikli hale getirecek olan bu önemli eserin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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