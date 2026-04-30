Adıyaman Valisi değişti
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan yeni atamalar kapsamında Adıyaman'da valilik görevinde değişikliğe gidildi.
Karar doğrultusunda, Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valiliği'ne atandı, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valisi olarak görevlendirildi. Abdullah Küçük'ün önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniliyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı