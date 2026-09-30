Adıyaman Valiliği 1 Ekim 2026'daki kuvvetli yağış için vatandaşları uyardı

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Adıyaman Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji verilerine göre, Adıyaman'da 1 Ekim 2026 Perşembe günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Yağışların 1 Ekim 2026 saat 10.00'dan itibaren etkili olmaya başlamasının ve 2 Ekim 2026 saat 02.00'ye kadar sürmesinin beklendiği bildirildi. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı