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Adıyaman Valiliği 1 Ekim 2026'daki kuvvetli yağış için vatandaşları uyardı

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Adıyaman Valiliği 1 Ekim 2026'daki kuvvetli yağış için vatandaşları uyardı
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Adıyaman Valiliği, 1 Ekim 2026'da kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yağışların 1 Ekim 10.00'dan 2 Ekim 02.00'ye kadar sürmesi beklenirken sel, su baskını, yıldırım, dolu riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Adıyaman Valiliği, kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji verilerine göre, Adıyaman'da 1 Ekim 2026 Perşembe günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Yağışların 1 Ekim 2026 saat 10.00'dan itibaren etkili olmaya başlamasının ve 2 Ekim 2026 saat 02.00'ye kadar sürmesinin beklendiği bildirildi. Valilik, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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