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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Gazetecilerle Buluştu

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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, gazetecilerle Adıyaman ve üniversite üzerine sohbet etti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, gazetecilerle Adıyaman ve üniversite üzerine sohbet etti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Adıyaman Basın ve Medya Sitesinde bulunan yerel ve ulusal basın yayın kuruluşlarını ziyaret etti. Basın Danışmanı Harun Tekin ile birlikte İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosu'na yaptığı ziyarette Rektör Keleş'i İHA Muhabirleri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir karşıladı.

Samimi sohbet havasında geçen ziyarette, Adıyaman Üniversitesi özelinde, kentte yapılması gerekenler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

6 Şubat depremlerinin yaralarının Adıyaman'da hızla sarılması ve hayatın normale dönmesi noktasında eğitimin önemine işaret edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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