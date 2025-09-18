Adıyaman Üniversitesi'nden Bağcılık Üzerine Bilgilendirme Toplantısı

Adıyaman Üniversitesi tarafından yürütülen "Bilim kafe buluşmaları" çerçevesinde bu hafta Besni ilçesine bağlı Atmalı Köyü'nde üreticilerle bir araya gelindi.

Adıyaman Üniversitesi, bilimsel bilgiyi toplumla buluşturma misyonu doğrultusunda kırsalda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, bağcılık üzerine düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Mahmut İslamoğlu, Doç. Dr. Meltem Avan ve Doç. Dr. Mehmet İlhan Odabaşoğlu üreticilerle buluştu. Akademisyenler, bağcılıkta verimliliği artırmaya yönelik güncel bilgiler ile hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğin ardından açıklama yapan yetkililer, üniversitenin sahip olduğu bilimsel birikimi sahaya aktarmanın ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara bilimsel çözümler sunmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Bu tür buluşmaların hem bölge tarımına katkı sunduğu hem de üreticilerin güçlenmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Etkinliğe katkı sunan akademisyenlere ve ilgi gösteren üreticilere teşekkür edildi. - ADIYAMAN