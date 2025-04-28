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Adıyaman Üniversitesi'nde Naat Şiirleri Dinletisi Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi'nde Naat Şiirleri Dinletisi Düzenlendi
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Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda 'Mısralara yansıyan nur: naat şiirleri dinletisi' programını gerçekleştirdi. Programa katılanlar, Hz. Muhammed (Sav) sevgisini dile getiren şiirlerle duygusal anlar yaşadı.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından "Mısralara yansıyan nur: naat şiirleri dinletisi" programı düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonundaki programa üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Programda, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sarıtaş'ın koordinatörlüğünde naat türünde yazılmış şiirler seslendirildi. Dinletide, Hz. Muhammed (Sav) sevgisini ve ona duyulan derin muhabbeti dile getiren mısralar, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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