Adıyaman Üniversitesi'nde Kadim Sanatlar Sergisi Açıldı

Adıyaman Üniversitesi'nde Kadim Sanatlar Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Adıyaman Üniversitesi Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 'Kadim sanatlardan kadim değerlere' projesinin kapanış sergisi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş'in katılımıyla açıldı. Sergide ebru, hüsn-i hat ve kaligrafi gibi geleneksel sanat eserleri sergilendi.

Adıyaman Üniversitesi Kadim Sanatlar Topluluğu tarafından yürütülen ve ÜNİDES kapsamında dördüncü dönemde kabul edilen "Kadim sanatlardan kadim değerlere" başlıklı projenin kapanış sergisi gerçekleştirildi.

Merkezi Derslikler Fuaye Alanı'nda açılan serginin açılışını Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş yaptı. Sergide, proje kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ebru, hüsn-i hat ve kaligrafi eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, klasik sanatların sadece görsel süsleme aracı değil, aynı zamanda bir terbiye ve tefekkür vasıtası olduğunu belirterek, sergiyle verilmek istenen mesajların toplumun da ihtiyacı olan ahlaki kavramlar ve değerler olmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Keleş, "Öğrencilerimizin kültürel kimlikleriyle bağ kurmalarını sağlamayı ve evrensel değerleri içselleştirmelerine katkı sunmayı hedefleyen bu güzel çalışmalarından dolayı Kadim Sanatlar Topluluğu öğrencilerini ve sergiye katkı sunan sanatkarları tebrik ediyorum" dedi.

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Topluluğun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Fidan ise, projenin temel amacının Adıyaman Üniversitesi öğrencilerine değerler eğitimini geleneksel Türk-İslam sanatları aracılığıyla estetik ve kültürel bir zemin üzerinde kazandırmak olduğunu ifade etti.

Sergi, katılımcılardan yoğun ilgi görürken, geleneksel sanatların gençler aracılığıyla yaşatılmasının ve değerlerle buluşturulmasının anlamı bir kez daha vurgulandı. - ADIYAMAN

