Adıyaman Üniversitesi'nde Gazze için Farkındalık Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Adıyaman Üniversitesi, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Bir Şehrin Sessizliği, Tüm Dünyanın Çığlığıdır: Gazze' temalı bir anma ve farkındalık programı düzenledi. Etkinliklerde Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Gazze'de yaşanan soykırımı ve vahşeti haykırmak için daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Adıyaman Üniversitesi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında kapsamlı bir anma ve farkındalık programı gerçekleştiriliyor. "Bir Şehrin Sessizliği, Tüm Dünyanın Çığlığıdır: Gazze" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'in yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Burada konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, "2 Mayıs 2023'ten bu yana Gazze'de, Filistin'de bir soykırım, bir vahşet uygulanmakta. Biz, Adıyaman Üniversitesi olarak akademisyenlerimizle, idari personelimizle, yerel öğrencilerimizle bu vahşeti, bu soykırımı haykırmak amacıyla bir haftalık Gazze etkinlikleri altında Adıyaman Üniversitesi'nde etkinlikler planladık. Bugün ilk günüydü. Buradaki amacımız Gazze'deki, Filistin'deki soykırımı haykırmak ve aynı zamanda özellikle öğrencilerimizle, toplumun sağlığı, vicdanı olarak da öğrencilerimizin duyarlılığını artırmak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar Gazze temalı resim sergisini gezerek Gazze temalı şiirler dinledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
