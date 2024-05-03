Adıyaman Üniversitesi'nde, 'Dünyanın geleceğinde bizleri neler bekliyor' konulu panel düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'ndaki panele Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Mehmet Eskin, Doç. Dr. Evrim Didem Güneş, Doç. Dr. Özge Karanfil, Dr. Sevcan Yeşiltaş, Uzman Psikolog Aslıhan Özcan Morey, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve akabinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından panelin açılış konuşması Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş tarafından yapıldı. Rektör Kelleş, "Panelimize ev sahipliği yapan bu bina 2006 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından yaptırılmıştır. Salonumuz bir vefa örneği olarak Vehbi Koç Konferans Salonu adını taşımaktadır. Üniversitemiz Eğitim Fakültesinin kuruluşunda büyük katkıları olan Vehbi Koç Vakfına huzurlarınızda teşekkür ediyor, başta Vehbi Koç olmak üzere aramızdan ayrılanları rahmet ve şükranla anıyorum. Bugünkü panelimizin konusu olan ve dijital dünyanın geleceği olarak görülen Metaverse hakkında değerli konuşmacılarımız bizleri aydınlatacaklardır. Panelimize uzaklardan gelen birbirinden değerli panelist ve katılımcılara iştirakleri ve sunumları ile bilgimize bilgi katacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hakan Ürey ve Prof. Dr. Selva Demiralp sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların sonrasında katılımcılar, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Program Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş tarafından panelistlere belge ve hediye takdimiyle sona erdi. - ADIYAMAN