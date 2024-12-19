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Adıyaman Üniversitesi'nde 'Beşinci Mevsim' Şiir ve Müzik Programı Gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesi'nde 'Beşinci Mevsim' Şiir ve Müzik Programı Gerçekleştirildi
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Adıyaman Üniversitesi Kültür Sanat ve Gelişim Topluluğu tarafından düzenlenen 'Beşinci Mevsim' adlı şiir ve müzik programı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Adıyaman Üniversitesi Kültür Sanat ve Gelişim Topluluğu Müzikal Faaliyetler Topluluğu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Beşinci Mevsim" adlı şiir ve müzik programı geniş bir katılıma sahne oldu.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe üniversite akademik ve idari personeli, il kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda birbirinden güzel şiirler ve müzik eserleri konuklarla buluştu. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Etkinlik, emeği geçen topluluk üyelerine teşekkür belgelerinin takdimi ile son buldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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