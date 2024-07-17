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Adıyaman Üniversitesi Muharrem Ayı Etkinlikleri Kapsamında Aşure Programı Düzenledi

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Adıyaman Üniversitesi, Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen aşure programına davetliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda, Rektör Yardımcıları ve Rektör Danışmanı tarafından katılımcılara aşure ikram edildi.

Adıyaman Üniversitesi tarafından Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde aşure programı düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğine davetliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğr. Gör. Yusuf Oflaz tarafından yapılan duanın akabinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Prof. Dr. Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doç. Dr. Mahmut Gürsoy ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Harun Tekin tarafından katılımcılara aşure ikram edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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