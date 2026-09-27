Haberler

Adıyaman Tut Kaymakamı Bağış, Abuzer Yıldırım Ortaokulunda öğrencilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Tut Kaymakamı Bağış, Abuzer Yıldırım Ortaokulunda öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Tut ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Bağış, Yaylımlı Köyü Abuzer Yıldırım Ortaokulunu ziyaret etti. Bağış, öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin hedef ve hayallerini dinledi. Eğitimin ve sosyal gelişimin önemine dikkat çekti.

Adıyaman'ın Tut Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Yaylımlı Köyü Abuzer Yıldırım Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Bağış, okulun eğitim faaliyetleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrencilerin eğitim durumu, okulda yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bağış, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin geleceğe yönelik hedeflerini ve hayallerini dinleyen Bağış, eğitim hayatlarında karşılaştıkları konular hakkında öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında öğretmenlerin çalışmalarını da değerlendiren Bağış, öğrencilerin nitelikli bir eğitim almasının ve sosyal yönden gelişimlerinin önemine dikkat çekti.

Eğitimin çocukların geleceği açısından önemli olduğunu belirten Kaymakam Abdulhamit Bağış, "Öğrencilerimizin iyi bir eğitim alarak kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri en büyük hedefimiz. Onların hedeflerini ve hayallerini dinlemek bizler için çok kıymetli. Öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla öğrencilerimizin geleceğe daha güçlü hazırlanacağına inanıyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Düğün davetiyesindeki not dikkat çekti

Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Davetiyedeki o rica
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

Ne yaptığını görenler anlam veremedi! Ünlü yıldızın ilginç anları
Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu

Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi ve...
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti

Suç örgütü liderinin ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Ameliyattan uyanınca fark etti! Sağ kulağı yerine sol kulağına tüp takıldığını öne sürdü

Sağ kulağı ameliyat edilecekti! Uyandığında sol kulağı ağrıyordu
Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
Cumhurbaşkanı Danışmanı Cesur'dan Kaya’nın istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan istifa sonrası dikkat çeken paylaşım
Suat Kılıç'tan korumasına dikkat çeken uyarı: Mustafa geç kalıyorsun

Yanına yaklaşınca korumasına patladı: Geç kalıyorsun Mustafa