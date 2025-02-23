AK Parti'de büyük değişim! İşte MKYK listesindeki isimler

AK Parti MKYK belli oldu! Listede birbirinden sürpriz isimler var
Özlem Zengin, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer almadı

Kura töreninde yeğenini Erdoğan'la tanıştıran Özlem Zengin'e soğuk duş
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı

Adıyaman Temalı Hikaye Yarışması ve Kültürel Program Gerçekleşti

Adıyaman Temalı Hikaye Yarışması ve Kültürel Program Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Adıyaman' temalı hikaye yarışması ödül töreni ile Adıyaman yöresine ait şiir ve türküler programı gerçekleştirildi. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkçe'nin öğretilmesi ve kültürel değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Yöresel dinletiler büyük ilgi toplarken, ödüller de sahiplerini buldu.

"Geçmişten günümüze Adıyaman" temalı hikaye yarışması ödül töreni ve Adıyaman'ın dilinden şiir ve türküler programı gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, Türkçe'nin öğretimi ve geliştirilmesi kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçmişten günümüze Adıyaman temalı hikaye yazma yarışması ödül töreni ve öğretmen ile öğrencilerin Adıyaman yöresine ait şiir ve türküleri seslendirdiği Adıyaman'ın dilinden şiir ve türküler programı düzenlendi.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl protokolü, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin dil eğitimi ve kültürel değerlerin korunmasındaki önemine vurgu yaptı. Müdür Tosun, "Dil, bir milletin hafızasıdır ve bizler, Türkçe'mizi en iyi şekilde öğretmek, geliştirmek ve yaşatmak için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, akademik başarının yanı sıra kültürel ve sanatsal gelişimi de destekleyen bütüncül bir anlayışı benimsemektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu program, öğrencilerimizin dil bilincini artırarak edebi yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanı sıra, Adıyaman'ın kültürel zenginliklerini şiir ve türkülerle yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Program kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Adıyaman yöresine ait şiir ve türküleri seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Büyük beğeni toplayan dinletinin ardından, geçmişten günümüze Adıyaman temalı hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

AK Parti'de Sinan Akçıl ve Mesut Özil sürprizi
img

İki aile arasında kız isteme kavgası: 3 ölü, 7 yaralı
img

Sosyal medyanın getirdiği hal! Etkileşim için yapılan rezilliğe bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürşad Zorlu, AK Parti'nin yeni MKYK listesinde yer aldı

En yakınındaki 5 isim AK Parti'nin A Takımı'nda
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!
Aileler arasında kız isteme kavgası: 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İki aile arasında kız isteme kavgası: 3 ölü, 7 yaralı
Göle resmen buz tuttu: Termometreler eksi 33.8 dereceyi gördü

Termometreler dondu, eksi 33.8 derece ile rekor kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.