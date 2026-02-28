Haberler

Tipi nedeniyle Malatya-Sincik karayolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sincik-Malatya karayolu kapanma riskiyle karşı karşıya. Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı bölgede çalışmalara devam ediyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sincik- Malatya karayolunda çalışmalar sürüyor.

Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında çıkan tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor. Karayolları ekipleri tipi nedeniyle yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı ile mücadele ediyor. Kar yağışının durduğu ancak tipinin devam ettiği bölgede açılan karayolu yeniden kapanıyor.

Ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
