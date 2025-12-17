Haberler

Adıyaman Şehitlik Müzesi'nde şehitlerin eşyaları sergilenmeye başladı
Evlatlarını, eşlerini, yakınlarını vatanın bölünmez bütünlüğü için toprağa veren ve 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekleyen şehit ailelerinin emanetleri, Adıyaman Şehitlik Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

Kayıtlara göre, Kore savaşından sonra 1959 yılından ilk şehidini veren ve o tarihten bu güne kadar 189 şehit veren Adıyaman'da, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Adıyaman Şehitlik Müzesi yapıldı.

Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği işbirliğinde kurulan bu müzeye 189 şehidin fotoğrafı asıldı. Ailelerden şehitlerden geriye kalan kişisel eşyaları istendi. 189 şehitten, yaklaşık 60 tanesinin eşyaları müzede sergilenmeye başladı. Diğer şehitlerinde eşyaları da ailelerden temin edildikçe, sergiye dahil edilecek.

'Terörsüz Türkiye' sürecine en büyük desteği veren şehit aileleri ve gaziler, sürecin başarıya ulaşmasını istiyor.

Müzeyle ilgili bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, "Biz bu güne kadar Adıyaman'da 189 tane şehit defnettik. Müzemizin açılması gerçekten Adıyaman için, Adıyaman şehitlerimiz için çok güzel oldu. Maneviyatı daha güzel oldu. Adıyaman'da 189 tane şehidimiz var. Şehitlerimizin kiminin evinde postalı var, kiminin evinde cüzdanı var, kiminin evinde parkesi var, kiminin evinde eşyası var. Geride, kendisinden geriye kalan ne varsa ailelerden onları alıp onları burada sergiledik. Şehitlerimizin emanetleri burada olsun diye" dedi.

2016 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in babası Mehmet Ali Çelik, "Evet getirdim, ceketi getirdim, pantolonu getirdim işte ne deyim eldiven, ne varsa getirdim. Devletimizden, valimizden Allah razı olsun. İyi olmuş, güzel oldu" diye konuştu. - ADIYAMAN

