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Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı, İHA Muhabirine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı, İHA Muhabirine Yapılan Saldırıyı Kınadı
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Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Cihan Kizir'e yapılan saldırıyı kınayarak, basın özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirdi. Sağlık çalışanlarının saldırısının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Cihan Kizir'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Başkan Akbilek, Adıyaman'da, bir trafik kazasını görüntülemeye çalışan İHA Muhabiri Cihan Kizir yaralıya müdahaleye gelen sağlık çalışanlarının saldırısına uğraması kabul edilecek bir durumun olmadığını vurguladı.

Akbilek, "Sahada çalışan basın emekçileri, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapmaktadır. Bu arkadaşlarımızın görev yapmalarının engellenmesi, basın özgürlüğüne müdahaledir.

Meslektaşımıza saldıran sağlık çalışanı yaralıya müdahale etmesi gerekirken asli görevini bir tarafa bırakıp meslektaşımıza tehditler savurup üzerine yürümesi yumruk atmaya çalışması asla kabul edilemez.

Çok zor şartlar altında görev yapan meslektaşımın uğradığı çirkin saldırı olaya konu olan kişiler tarafından değil de sağlık çalışanları tarafından yapılması bizleri ayrıca üzmüştür.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nden meslektaşımıza yapılan saldırının sorumluları hakkında işlem yapmalarını talep ediyoruz. Bu vesile ile saldırıyı tekrar kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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