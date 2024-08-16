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Adıyaman'ın Tut ilçesinde depremzedeler yeni konutlara yerleşiyor

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6 Şubat depreminde birçok yapının yıkıldığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde yeni yapılan konutlara depremzede vatandaşlar yerleşiyor. İlçe merkezinde yapımına başlanılan 420 konuttan 163 tanesinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Konutlarına yerleşen depremzedeler mutlu olduklarını dile getirerek, teşekkür etti.

6 Şubat depreminde birçok yapının yıkıldığı Adıyaman'ın Tut ilçesinde yeni yapılan konutlara depremzede vatandaşlar yerleşiyor.

6 Şubat depremlerinin ardından Tut ilçesinin doğusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlanılan kalıcı konutlar büyük oranda tamamlandı. İlçe merkezinde yapımına başlanılan 420 konuttan 163 tanesinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarı teslim edilen konutlardan 96'sına aileler yerleşti. Her gün yeni anahtar teslimi ve yeni yerleşenler oluyor.

Konutlarına yerleşen depremzedeler oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok şükür, kısa sürede yapıp evlerimizi bizlere teslim ettiler. Evlerimiz oldukça sağlam ve güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Konutlarla ilgili bilgi veren Adıyaman Valisi Osman Varol ise, "Sürecin bayından beri depremin hemen sonrasında her bölgemizde, her ilçemizde her köyümüzde olduğu gibi orada çok yoğun bir şekilde çalışmalar başladı. Toplam 420 tane deprem konutu orada inşa ediyoruz. Merkez için söylüyorum, Tut'un ilçe merkezi için. Bunların 163 tanesinin anahtarını teslim ettik zaten vatandaşlarımıza. Yani anahtar teslim ettiğimiz vatandaşlarda hazırlıkları bittikçe evlere yerleşiyorlar. Şuan 100'e yakın, 96 tane hanemiz fiilen oturuyor. Ama her gün de hem anahtar teslimlerimiz hem de vatandaşlarımızın fiilen yerleşimleri devam ediyor. Güzelde oldu. Tut'da iyi de bir alan seçildi. Vatandaşlarımız da konutların hem bulunduğu yerden hem de genel olarak kalitelerinden, niteliklerinden hoşnutlar. Vatandaşlarımız çok sıkıntı çekti, inşallah yeni evlerinde mutlu, yeni yeni bir hayata başlayacaklar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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