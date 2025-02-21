Adıyaman'ın Sincik İlçesinde Okullar Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi
Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar 21 Şubat Cuma günü bir gün tatil edildi. İlçede bulunan birçok köy ve merkezdeki okulların tatil edildiği öğrenildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar 1 gün tatil edildi.
Birkaç gündür Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçede bazı okullar 1 günlük tatil edildi.
İlçede bulunan Çatbahçe, Çamdere, Dilektepe, Hasanlı köylerinde ve ilçe merkezindeki İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi haricindeki bütün okulların 21 Şubat Cuma Günü tatil edildiği belirtildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel