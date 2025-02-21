Adıyaman'ın Sincik İlçesinde Okullar Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Tatil Edildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı okullar 1 gün tatil edildi.

Birkaç gündür Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçede bazı okullar 1 günlük tatil edildi.

İlçede bulunan Çatbahçe, Çamdere, Dilektepe, Hasanlı köylerinde ve ilçe merkezindeki İmam Hatip Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi haricindeki bütün okulların 21 Şubat Cuma Günü tatil edildiği belirtildi. - ADIYAMAN