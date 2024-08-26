Adıyaman'ın Samsat Kaymakamı Jandarma Komutanlığını Ziyaret Etti

Adıyaman'ın Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti.

Samsat ilçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Yaşar Artar, burada jandarma personelleriyle bir araya geldi. Jandarma personelleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Artar, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Onur Oluç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Artar, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışmalar yürüten jandarma personellerine kolaylıklar ve başarılar diledi. - ADIYAMAN