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Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni kardiyoloji uzmanı atandı

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Sağlık Bakanlığı tarafından atanan Kardiyoloji Uzmanı Doktor Emre Sönmez, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Sönmez, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olup ihtisasını İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tamamlamıştır.

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Emre Sönmez göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 116. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Emre Sönmez atandı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve 2018-2024 yılları arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ihtisasını tamamlayan Kardiyoloji uzmanı Emre Sönmez göreve başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, "Hastanemizde göreve başlayan Kardiyoloji Uzman Dr. Emre Sönmez'e görevinde başarılar diliyorum. MHRS Randevu sistemi 182'yi arayarak doktorumuz için vatandaşlarımız randevu alabilir" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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