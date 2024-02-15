Adıyaman İl ve İlçe Müftüleri Samsat'ta Toplandı

Adıyaman genelinde görev yapan il ve ilçe müftüleri Samsat ilçesinde bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Adıyaman Şubat ayı ilçe müftüleri toplantısı Samsat ilçe Müftüsü Ahmet Kızmaz ev sahipliğinde, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Samsat İlçe Müftülüğü hizmet binasında yapılan toplantıda yaklaşan Ramazan ayı öncesinde camilerde planlanan faaliyetler ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantının ardından Hacı Ömer Camiinde öğle namazını müteakip vatandaşlarla sohbet ederek sorularını cevaplandıran müftüler Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz, il ve ilçe müftülerini Samsat ilçesinde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür toplantıların birlik ve beraberliği pekiştirdiği, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN