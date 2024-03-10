Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Güvenli İnternet Kullanımını Anlattı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere güvenli internet kullanımı anlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, jandarma bölgesinde yer alan okullardaki öğrencilerle bir araya geldi. Jandarma görevlileri burada öğrencilere interneti kullandıkları sırada yapması gereken ve yapılmaması gerekilen durumları anlattı. Öğrencilerin interneti güvenli bir şekilde kullanabilmesi için bilgilendirmelerde bulunan jandarma personelleri aynı zamanda yine jandarma bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlara da KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yaparak kadına El KAL-KA-MAZ broşürü dağıttı. - ADIYAMAN