Adıyaman Havalimanı'nda Yolcular Ramazan Bayramı'nda Şeker ve Kolonya ile Karşılandı

Ramazan Bayramı'nda, Adıyaman Havalimanına gelen yolcular ve yolcu yakınları güvenlik girişinde şeker ile karşılandı.

Adıyaman Havalimanı özel güvenlik görevlileri, havayolu ile seyahat etmek için gelen yolcular ve yakınlarını girişte durdurarak şeker ve kolonya ikram etti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde havalimanında şeker ve kolonya ile karşılanan misafirler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şeker ve kolonyayla karşılandıkları için mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Bayram uygulamasını çok beğendik" şeklinde konuştu.

Havalimanı Özel Güvenlik Müdürü Deniz Berk ise, "Ramazan Bayramı'nın birinci günü olması münasebetiyle yolcularımızı şeker ve kolonya ile karşıladık. Umarım onlar da bundan memnun kalmışlardır. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN